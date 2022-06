Darwin Nunez è un nuovo giocatore del Liverpool. Lo ha reso noto il Benfica, ormai suo ex club, pubblicando una nota con i dettagli dell'operazione che attende solo di essere vidimata: "Nelle prime ore del mattino di questo lunedì (0:44), Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ha comunicato alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) di aver raggiunto un accordo con il Liverpool FC per la cessione di tutti i diritti al giocatore Darwin Nuñez, per un importo di 75 milioni di euro - si legge -. Al CMVM, il SAD del Benfica ha anche informato che 'l'accordo prevede il pagamento di una remunerazione variabile, quindi l'importo globale della vendita potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro'. Si informa inoltre che il suddetto accordo è subordinato alla firma del contratto di lavoro sportivo del giocatore con il Liverpool FC".