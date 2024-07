Adesso è ufficiale: è sfumata la pista Bento per l'Inter. Il portiere dell'Athletico Paranaense, a lungo seguito dal club nerazzurro, è da oggi un nuovo giocatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: "Al Nassr ha firmato ufficialmente con il portiere della nazionale brasiliana Bento Matheus. Gli auguriamo buona fortuna con le nostre stelle", l'annuncio del club saudita sui social. Affare da 18 milioni di euro per il calciatore che ad appena 25 anni rinuncia a una chance in Europa.

#AlNassr has officially signed with the Brazil National Team goalkeeper Bento Matheus



We wish him good luck with our stars pic.twitter.com/wYnts9j8bO