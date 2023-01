La notiza era nell'aria già da qualche giorno, adesso è anche ufficiale: Weston McKennie lascia la Juventus e si trasferisce al Leeds United. A comunicarlo è il club inglese attraverso i propri social. Il calciatore arriva in prestito dalla formazione bianconera fino al termine della stagione.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Weston McKennie on loan until the end of the season