Niente Serie A per Dodi Lukebakio, accostato anche all'Inter nelle lunghe settimane di mercato ma pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nella Liga spagnola. Come annunciato in una nota ufficiale, infatti, l'esterno offensivo belga si è legato Siviglia con un contratto di cinque anni dopo aver lasciato l'Hertha Berlino a titolo definitivo.

️ Dodi Lukebakio, refuerzo para la parcela ofensiva. 🇧🇪



¡Bienvenido a Sevilla, Dodi! ️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 24, 2023