Conclusa la lunga parentesi alla Roma, club salutato a parametro zero lo scorso 30 giugno, Leonardo Spinazzola riparte da Napoli. Dopo i primi giorni sotto l'ombra del Vesuvio, ora è ufficiale. Il club partenopeo "comunica - attraverso i propri canali - di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola". L'esterno romano, dopo il matrimonio naufragato sul più bello con l'Inter nell'ormai lontano 2020, trova finalmente Antonio Conte. "Non vedo l'ora di vedervi allo stadio" ha detto il classe '93 ai suoi nuovi tifosi.

