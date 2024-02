Altra ufficialità in queste ultime battute di mercato. Il Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'operazione di calciomercato per Marash Kumbulla. Il cartellino del difensore classe 2000 è stato acquistato "a titolo di prestito dalla AS Roma fino al 30 Giugno 2024" fa sapere il club neroverde nella nota attraverso la quale ufficializza l'arrivo dell'italoalbanese.