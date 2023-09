Colpo last minute per il Milan che conclude questa sessione di mercato con un innesto in attacco dell'ultimo respiro, acquistando Luka Jovic dalla Fiorentina. L'"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luka Jović. L'attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024" si legge nella nota del club rossonero.