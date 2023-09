Dopo le parole di Palladino di ieri che suonavano già di ufficialità, adesso lo è davvero: "Alejandro Gomez è un nuovo giocatore del Monza" come si legge sul sito ufficiale del club brianzolo che mette nero su bianco l'accordo con l'ex capitano dell'Atalanta. "L’attaccante argentino ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024 - si legge -. Fantasia, esperienza, gol. Dopo 315 presenze e 66 reti in Serie A, riecco il Papu, per cominciare una nuova avventura a Monza. Benvenuto Papu!".

"Sono contento di essere tornato, è sempre un piacere. Qui mi sento come a casa" ha detto l'argentino a TMW. "Ho rifiutato tante proposte dall'estero perché ne aspettavo una dall'Italia. Mi sento importante in questo Paese e sono contento. Con Galliani ho un rapporto speciale, ci conosciamo tanti anni. Qualche anno fa gli avevo promesso, a Ibiza durante una colazione, di venire a Monza. Era nel destino".

Che Serie A ritroverà?

"Per me il campionato italiano è sempre stato tra i top tre del mondo".