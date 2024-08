A poche ore dal match contro l'Inter, il Genoa trova il suo rinforzo in attacco: Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore del Grifone. "Nato a Cles, in provincia di Trento il 19/05/1999, l’attaccante arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Sassuolo - si legge sul profilo X dei rossoblu -. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, in carriera ha realizzato 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche. Bentornato al Genoa, Andrea!".

— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 16, 2024