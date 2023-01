Porte girevoli in casa Fiorentina, che oggi ha accolto ufficialmente Salvatore Sirigu. Come comunicato dal club gigliato in una nota, l'esperto portiere sardo è stato acquistato a titolo definitivo dal Napoli e, contestualmente, è stato risolto il contratto di prestito con l’Atalanta per Pierluigi Gollini. Il quale ha fatto il percorso inverso rispetto al collega approdando alla corte di Luciano Spalletti.