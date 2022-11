"Sono al settimo cielo per la firma su questo contratto. È stato un onore ogni volta che ho indossato la maglia. Voglio dare il massimo e fare qualsiasi cosa per questo club". Sono queste le parole rilasciate da Trevoh Chalobah dopo il rinnovo con il Chelsea. Il giovane difensore, accostato anche all'Inter per l'eventuale dopo-Skriniar, ha prolungato il suo contratto con i Blues fino al 2028 (con opzione fino al 2029 ).

"Come tutti sanno, sono stato qui fin dalla giovane età e continuare qui è il sogno di ogni bambino - ha poi aggiunto ai canali ufficiali del club -. Ogni volta che ne avrò la possibilità, darò il massimo per il club e guarderò al futuro davanti a me. Voglio dire grazie Dio, senza di lui niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Bisogna crederci sempre. Grazie anche alla mia famiglia e al club per aver creduto in me. Ora continuerò a dare il massimo".