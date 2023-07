Il Borussia Moenchengladbach ha trovato l'elemento che andrà a colmare la partenza di Marcus Thuram, che ha lasciato a parametro zero i Fohlen per accasarsi all'Inter. Il BMG ha ufficializzato l'arrivo del connazionale Franck Honorat, 26enne attaccante proveniente dallo Stade Brest, che ha firmato un contratto fino al 2028 con la compagine tedesca. "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti i giocatori, il club e tutte le novità che mi aspettano, per poi iniziare a giocare", le sue prime dichiarazione.