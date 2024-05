Ora è ufficiale; Vincent Kompany siederà sulla panchina del Bayern Monaco fino al 30 giugno 2027. Sponsorizzato da Pep Guardiola, il belga fa un bel salto in alto nella sua carriera di tecnico prendendo la guida dei bavaresi dopo aver allenato Anderlecht e Burnley: "Non vedo l'ora di affrontare la sfida del Bayern. È un grande onore poter lavorare per questo club che è un'istituzione nel calcio internazionale", ha commentato l'ex colonna difensiva del Manchester City dopo la firma.