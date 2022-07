Il PSG è intenzionato a chiudere al più presto per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo accostato nei mesi scorsi anche all'Inter, con il ds Campos e il tecnico Galtier che lo vedrebbero come uomo perfetto per completare il tridente composto da Mbappé e Messi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rischio è che la presenza molto ingombrante di Neymar gli tolga fin da subito grande spazio, relegandolo a riserva di lusso e dunque inguaiando anche Mancini in chiave Nazionale. Difficile che qualcuno si presenti alla porta del brasiliano per acquistarlo visti i 40 milioni che guadagna sotto la Tour Eiffel, ed è per questo che il dilemma sul futuro è sul tavolo. Dall'altro lato, la possibilità di allenarsi con mostri sacri come quelli che compongono la rosa parigina potrebbe permettergli di fare l'ultimo salto di maturazione necessario per salire di livello anche in ambito internazionale.