Sono ore calde sul mercato, non solo per l’Inter ma anche per il Milan. A tenere banco è la questione relativa al futuro di Renato Sanches, centrocampista che sembrava già virtualmente rossonero ma che nelle ultime ore sembra essersi avvicinato molto al Paris Saint-Germain. Il centrocampista sui propri social ha mandato un messaggio, seppur molto velato, sul proprio futuro: “Scegli cos'è giusto per la tua anima, non per il tuo ego”.