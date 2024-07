Tra la Juventus e Adrien Rabiot l'idillio è finito. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, nel corso della conferenza stampa prevista per oggi alle 14, dove verrà presentato il neo allenatore Thiago Motta, il ds Cristiano Giuntoli annuncerà anche l'addio del centrocampista francese.

La Juve aveva messo sul tavolo un biennale da 7 milioni e mezzo netti a stagione, più bonus e un’opzione di rinnovo automatico per la terza stagione, proposta che non ha smosso il francese. Il giocatore, che nelle scorse settimane è stato accostato a Inter e Roma, diventa dunque uno svincolato di lusso che può far gola a molte.