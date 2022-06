Primo contatto diretto tra Valencia e Napoli, e prima offerta del club allenato da Gennaro Gattuso per Matteo Politano. A scriverlo è Repubblica.it, che aggiorna anche sulle cifre della trattativa: 10 milioni più bonus la proposta degli iberici, 18 milioni il prezzo fissato dal patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis. L'esterno ex Inter ha chiesto la cessione per lo scarso feeling con Luciano Spalletti.