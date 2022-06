Dopo la promozione storica in Serie A, il primo colpo per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbe essere quello di Antonio Candreva. Secondo quanto rifeirto da TMW, ci sono contatti sempre più serrati per l'esterno della Sampdoria, con i liguri disposti a lasciar partire l'ex nerazzurro considerando la volontà di tagliare non di poco il monte ingaggi. "Candreva è stato uno dei migliori protagonisti della stagione del Doria, ma adesso l'intesa col Monza sembra possibile e vicina", si legge.