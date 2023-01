Si sta per conretizzare il passaggio di Weston McKennie al Leeds. Il centrocampista statunitense - secondo quanto conferma Gianluca Di Marzio - lascerà la Juventus per unirsi al club inglese. "Oggi lascerà l'Italia per arrivare in Inghilterra, mentre sono programmate per domani lunedì 29 gennaio le visite mediche - si legge -. Ieri è stato raggiunto l'accordo per l'arrivo di McKennie al Leeds: prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 5 di bonus. Il riscatto potrebbe però diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni".