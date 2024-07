Martin Guastadisegno, procuratore di Matias Soulé, ha spiegato i motivi che hanno portato il talento argentino a lasciare la Juventus per accasarsi alla Roma ai microfoni di ReteSport. Lanciando parole abbastanza piccate nei confronti del club bianconero: Quando abbiamo capito che la Juve doveva mandarlo via, che avevano problemi di soldi e di bilancio e dovevano vendere, abbiamo deciso che la Roma sarebbe stata la piazza perfetta per Soulé. Quando è arrivata la chiamata della Roma, Matias mi ha chiesto di tutto per venire qui. Quando sceglie è molto preciso: non voleva sentire nessun'altra proposta. Matias arriva in una squadra enorme, che fa il calcio che piace a lui, nella capitale del mondo".