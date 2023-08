Duvan Zapata è l'ultima idea di mercato nata in casa Roma, ancora alla caccia di un sostituto dell'infortunato Tammy Abraham. Secondo Sky Sport, il centravanti colombiano, accostato anche all'Inter, è un obiettivo concreto dei giallorossi, che nelle ultime ore hanno avviato i contatti con l'Atalanta per capire se ci sono i margini di manovra per aprire una trattativa.