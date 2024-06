In casa Milan continua la ricerca di una prima punta che possa sopperire all'a partenza di Olivier Giroud, considerata anche la frenata nella trattativa col Bologna per Joshua Zirkzee. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero nelle ultime ore avrebbe iniziato a valutare un'altra folle idea: riportare a Milano Romelu Lukaku.

Il belga è rientrato al Chelsea dopo l'esperienza alla Roma e, dopo Euro 2024, dovrà trovare una nuova sistemazione. Nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti tra i due club, con il Milan che propone un prestito mentre i Blues vorrebbero cedere Big Rom a titolo definitivo. Sullo sfondo c'è sempre il Napoli di Antonio Conte, anche se la permanenza di Victor Osimhen renderebbe impossibile l'arrivo del belga.