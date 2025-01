Il Napoli avrebbe aperto alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain già a gennaio. Dopo le indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, anche la redazione di Sky Sport conferma questa versione, parlando di una richiesta da parte del club di Aurelio De Laurentiis di 80 milioni di euro senza contropartite. Una quota che finora i francesi non intendono raggiungere, pur tenendo viva la negoziazione per provare ad arrivare a una soluzione più economica. Situazione, dunque, da monitorare quella dell'attaccante georgiano, che viste le notizie che stanno circolando con sempre più insistenza non sarebbe più una pedina imprescindibile per Antonio Conte.