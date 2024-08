Un'estate tribolata quella di Tanner Tessmann, che a causa dei mancati accordi sulle commissioni da parte del suo entourage ha perso ben due treni: quello dell'Inter e quello della Fiorentina. Ma non tutto è perduto, perché come riporta stamane La Nuova il centrocampista americano potrebbe essere reintegrato nel club lagunare, nonostante il direttore sportivo Filippo Antonelli abbia più volte fatto intendere che non avrebbero più puntato su di lui. Il classe 2001 in questi giorni si è allenato con i giocatori fuori rosa e se alla mezzanotte del 30 agosto sarà ancora un tesserato del Venezia è probabile che venga rivalutato, anche perché è considerato un asset per il club. In tal senso, dovrebbe esserci anche un rinnovo triennale del contratto in scadenza nel 2025.

Nonostante i rumors dalla Turchia, ad oggi non ci sono altre offerte concrete per Tessmann.