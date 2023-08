Manca solo l'annuncio, ma Romelu Lukaku resta in Italia dopo l'ultima stagione all'Inter. Come conferma la Gazzetta, dopo gli incontri del pomeriggio è arrivata la fumata bianca tra Roma e Chelsea. Ai Blues andranno 5,8 milioni per il prestito del belga, che percepirà 7,5 milioni netti di ingaggio. Il giocatore è atteso nella Capitale nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la società dei Friedkin.