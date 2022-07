Dopo la firma e l'arrivo a Moena, Luka Jovic si concede ai microfoni ufficiali della Fiorentina svelando i motivi che lo hanno spinto ad accettare la chiamata della Viola. Tra questi il consiglio di Nikola Milenkovic, nome oggi accostato anche all'Inter. "Sono molto felice di essere qui, voglio ringraziare chi mi ha permesso di venire alla Fiorentina e spero di soddisfare le aspettative. Conoscevo già alcuni giocatori: Milenkovic, Nastasic e Terzic, che mi hanno parlato benissimo della Fiorentina e di Firenze. Mi hanno dato indicazioni sul mister, uno in grado di far migliorare tutti, così ho deciso di venire qua. Amo il calcio italiano, la Serie A è molto interessante ed equilibrata. L'anno scorso ho visto molte partite, abbiamo ceduto un po' nel finale, ma sono sicuro che potremo fare ancora meglio. Ho ricevuto tanti messaggi e voglio fare tutti felici, spero di avere molto successo qui perché la Fiorentina ha tifosi fantastici. Da me possono aspettarsi il 100% in campo e spero molti gol".