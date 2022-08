Accordo trovato tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic. Secondo le ultime notizie che arrivano da SkySport, i due club ormai sarebbero a un passo dalle firme per il trasferimento del serbo in bianconero per una cifra vicina ai 17 milioni di euro (bonus compresi).

Kostic non è stato convocato dal tecnico dei tedeschi per la Supercoppa europea contro il Real Madrid in programma domani a Helsinki e potrebbe sbarcare a Torino già nelle prossime ore.