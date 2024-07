Dopo la firma e l'ufficialità, Juan David Cabal si presenta alla Juventus, dicendosi molto "felice di arrivare in questa squadra", una delle "più grandi del mondo", ha affermato ai canali ufficiali della società torinese. "Da piccolo indossavo questa maglietta che non era originale e adesso porto la mitica maglia della Juventus e sono molto felice" ha continuato l'ormai ex calciatore del Verona sul quale aveva messo gli occhi l'Inter.

Sui social ci sono delle foto con lei con la maglia della Juve, era tifoso della Juventus da bambino?

"Si si ero tifoso della Juve. Questa è una delle squadre più grandi al mondo".