Dopo il rotondo 4-0 al Viktoria Plzen che vale per l'Inter l'accesso agli ottavi di Champions League, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Edin Dzeko migliore in campo, di una spanna sopra Federico Dimarco, arrivato secondo. Terzo posto per Nicolò Barella che supera di pochi punti percentuali Henrik Mkhitaryan. Ecco a seguire l'esito del sondaggio.

Onana 0.34%

Skriniar 0.22%

Acerbi 0.17%

Bastoni 1.85%

Dumfries 0.11%

Barella 5.84%

Calhanoglu 1.80%

Mkhitaryan 5.72%

Dimarco 37.60%

Martinez 3.98%

Dzeko 38.72%

Correa 0.17%

Asllani 0.51%

Gosens 0.39%

Lukaku 1.91%

Gagliardini 0.67%