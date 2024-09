Martedì alle 14.30 torna in campo l'Inter Under 20 per la seconda giornata di Youth League. Dopo la splendida vittoria del Joie Stadium contro il Manchester City, i nerazzurri ospiteranno al Konami Youth Training Centre la Stella Rossa Belgrado. Per l'incontro coi serbi è stato designato in qualità di arbitro il turco Kadir Sağlam, che sarà assistito dai connazionali Candas Elbil e Anıl Usta. Quarto uomo sarà Davide Ghersini.