Primo giorno di raduno per la Nazionale italiana Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena la Lettonia, con cui lo scorso 8 settembre, a Jurmala, aveva pareggiato all'esordio. Da allora, gli azzurrini hanno conquistato tre vittorie e un pari portandosi in testa al girone a quota 11 punti, con una lunghezza di vantaggio sugli irlandesi e due sulla Norvegia.

"Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino, in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene - ha dichiarato il tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa che ha aperto il raduno di Cesenatico - . È da quattro mesi che non ci vediamo con i ragazzi, per questo ho deciso di portare qualche giocatore in più, anche per valutare lo stato di forma di tutti visto che c’è qualcuno che viene da un infortunio. Molti hanno trovato continuità, sono giovani e non è facile giocare sempre in Serie A e Serie B. Spalletti ha grande attenzione per l’Under 21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli”.