Domani al 'Ricci' di Sassuolo andrà in scena semifinale scudetto Primavera tra Inter e Cagliari, ma dall'altra parte del tabellone è già uscita la prima finalista. Si tratta della Roma, che con un gol per tempo (2-0 il risultato finale) risolve la pratica Juventus e strappa il biglietto per l'ultimo atto: sul finale dei primi 45' i giallorossi colpiscono i baby bianconeri con Tripi direttamente su calcio piazzato, poi è Vicario a chiudere i giochi a poco più di 10' dalla fine.