Alla fine l'Italia U20 stacca il pass per gli ottavi nel Mondiale di categoria. Dopo il passo falso contro la Nigeria, gli azzurrini si riscattano piegando nettamente la Repubblica Dominicana, contro cui era necessario vincere con ampio margine. Ed è quello che puntualmente è successo: 3-0 il risultato finale grazie a un'altra doppietta dell'ex nerazzurro Cesare Casadei e alla rete di Ambrosino, attaccante in prestito al Cittadella dal Napoli. Con questo risultato i ragazzi di Carmine Nunziata si piazzano al secondo posto alle spalle del Brasile, con la Nigeria che potrebbe comunque passare come migliore terza.

Tra gli azzurri sono rimasti in panchina i nerazzurri Esposito e Zanotti, mentre Fontanarosa è entrato in campo nella ripresa.

Brasile-Nigeria 2-0 - 43' Jean Pedroso (B); 45ì+2' Marquinhos (B)

Repubblica Dominicana-Italia 0-3 - 19', 84' Casadei (I); 50' Ambrosino (I)

CLASSIFICA

Brasile 6 (differenza reti +7)

Italia 6 (+2)

Nigeria 6 (+1)

Repubblica Dominicana 0