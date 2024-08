Comincia con un trionfo la stagione della Nazionale italiana Under 17, campione d'Europa in carica, che si è aggiudicata la 43esima edizione della Telki Cup, andata in scena dal 13 al 17 agosto in Ungheria. Gli azzurrini, dopo aver vinto 4-3 all'esordio contro l'Islanda, si sono imposti 2-0 sulla Corea del Sud, prima di pareggiare 2-2 con i padroni di casa ungheresi.

"Abbiamo vinto un torneo, ma soprattutto abbiamo dato continuità a un'idea di calcio propositivo - il commento a Figc.it del tecnico Massimiliano Favo -. In questo momento della stagione, in cui molte squadre sono impegnate in tornei o stanno per iniziare il campionato, una competizione del genere è stata molto significativa, perché ci ha permesso di sperimentare, con una squadra nuova formata da tanti talenti, che abbiamo potuto verificare e che potrebbero aggiungersi in futuro a quelli sui quali abbiamo un’idea molto chiara”.

I risultati dell'International Under-17 Telki Cup 2024

Girone unico: Corea del Sud, Islanda, ITALIA e Ungheria.

1ª giornata (martedì 13 agosto)

Ungheria-Corea del Sud 0-2 (45' Ji-sung, 90'+1 Hyeon-bin)

ITALIA-Islanda 4-3 (2' Blini, 10' Damiano, 32' Michieletto, 41' Kristjánsson, 47' Sævarsson, 60' Gurung, 89' rig. Busiello)

2ª giornata (giovedì 15 agosto)

Islanda-Ungheria 1-0 (2' Jóhansson)

Corea del Sud-ITALIA 0-2 (13' Busiello, 19' Oliveira Papaccioli)

3ª giornata (sabato 17 agosto)

Ungheria-ITALIA 2-2 (10' Galambos, 21' Csóka, 24' Damiano, 75' Oliveira Papaccioli)

Corea del Sud-Islanda 0-1 (78' rig. Kristjánsson)

Classifica: ITALIA 7, Islanda 6, Corea del Sud 3, Ungheria 1.