Continua il percorso della Nazionale Under 21che dopo le sfide contro Lettonia e Turchia riparte dalla Norvegia, un percorso che ha come fine ultimo la qualificazione all'Europeo 2025. In vista della terza gara dei gironi, in programma per martedì 17 alle ore 17.45, il ct Carmine Nunziata ha diramato la sua lista dei convocati, lista alla quale si è aggiunto oggi anche Sebastiano Esposito, attaccante interista in prestito alla Sampdoria. Presenti tra i convocati anche il fratello Francesco Pio Esposito, anche lui nerazzurro in prestito, ma allo Spezia, Gaetano Oristanio, in forza al Cagliari ma di proprietà dell'Inter, e Mattia Zanotti in prestito al Sankt Gallen.

L'elenco completo dei convocati



Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).