LItalia Under 18 si prepara al primo test match del 2023: mercoledì 18 gennaio alle 14.30, infatti, gli Azzurrini di Daniele Franceschini scenderanno in campo contro la Spagna. Il ct ha chiamato per l'occasione 21 calciatori, che si raduneranno domenica sera al Centro Tecnico Federale. Tra i convocati presente i giocatori dell'Inter Luca Di Maggio, Leonardo Bovo, Daniele Quieto e Francesco Pio Esposito.

Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Francesco Borriello (Parma), Manuel Ravasio (Hellas Verona).