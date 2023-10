Non solo l'Under 19 di Cristian Chivu, attesa dal Bologna: nel fine settimana scenderanno in campo tutte le principali formazioni del settore giovanile maschile dell'Inter. Due sfide in due categorie diverse contro il Lecco, poi una coda lunedì pomeriggio con l'Under 18 che giocherà contro il Parma.

Questo il programma completo:

UNDER 19 Sabato 28 ottobre, ore 11 - Campionato, 8ª giornata Bologna-INTER - Centro Sportivo "N. Galli", Bologna.

UNDER 18 Lunedì 30 ottobre, ore 15 - Campionato, 7ª giornata: Parma-INTER Centro Sportivo Collecchio.

UNDER 17 Domenica 29 ottobre, ore 15 - Campionato, 8ª giornata: Feralpisalò- INTER - Centro sportivo "Rigamonti", Brescia.

UNDER 16 Domenica 29 ottobre, ore 15 - Campionato, 6ª giornata: Lecco-INTER - Stadio "Rigamonti", Lecco.

UNDER 15 Domenica 29 ottobre, ore 11 - Campionato, 6ª giornata: Lecco-INTER - Stadio "Rigamonti", Lecco.