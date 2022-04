Giovanni Fabbian salterà per squalifica Pescara-Inter Primavera, gara in programma sabato 9 aprile alle ore 10.30. Il centrocampista di Cristian Chivu, già diffidato, è stato squalificato per un turno dal Giudice sportivo dopo aver rimediato un cartellino giallo nella gara vinta contro il Sassuolo ieri. Entra in diffida, invece, Andi Hoti, alla quarta sanzione.