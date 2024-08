Daniel Curcio è un nuovo giocatore del Girona. La conferma l'ha data oggi il centravanti italo-spagnolo classe 2008 con un post pubblicato sul suo profilo di Instagram, due settimane dopo aver dato l'addio all'Inter, sua casa dal 2016: "Dopo 9 anni è arrivato il momento per me di salutare questa fantastica squadra - aveva scritto in una lettera lo scorso 6 agosto -. Questi anni sono stati pieni di esperienze indimenticabili e successi condivisi. Sono immensamente grato per tutte le opportunità che mi sono state date e per il supporto che ho ricevuto da ognuno di voi. Non e facile per me esprimere a parole quanto significhi tutto ciò, ma sappiate che porterò sempre con me il ricordo dei momenti trascorsi insieme, dalle risate ai momenti di tensione prima di una partita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo un giorno".