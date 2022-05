"Una volta subito l’1-3 ci siamo abbassati eccessivamente, è subentrata un po’ di stanchezza e alla fine il calcio in questi frangenti ti può punire nel modo più beffardo. Questo epilogo non rovina minimamente lo splendido lavoro fatto da questi ragazzi e da ogni componente dello staff tecnico, un gruppo meraviglioso che meritava di giocarsi la finale" le parole di Mister Alessandro Agostini, a termine dell'incredibile e folle match di ieri tra Inter e Cagliari Primavera, finita con un pareggio per 3-3 che è valso la finale ai ragazzi di Cristian Chivu. "Siamo molto dispiaciuti per come è finita, avevamo fatto l’ennesima grande partita e solo negli ultimi minuti abbiamo perso un po’ di brillantezza, permettendo all’Inter di trovare i gol. Il nostro è stato un cammino straordinario, costruito giorno dopo giorno sin dalla preparazione, nel quale siamo maturati un passo alla volta passando anche da difficoltà superate tutte insieme. Sono orgoglioso di ogni singolo elemento, lavorare con loro è un privilegio" ha detto con rammarico l'allenatore dei rossoblu ai canali ufficiali del club.