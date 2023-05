"Bisogna fare un grandissimo applauso al Napoli per aver disputato fin dall'inizio un suo campionato incredibile. E' un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, complimenti a loro per aver conquistato con pieno merito il titolo". Lo ha detto Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Planetwin365.news.

"Parlando di sorprese, sono contento per il Bologna e per Thiago Motta, che è stato un mio compagno. Conosco le sue grandi qualità come uomo e quanto può insegnare ai suoi ragazzi, il modo di giocare del Bologna rispecchia pienamente ciò che lui interpretava come giocatore", ha aggiunto Pupi.

Il discorso dalla Serie A si sposta alle Coppe, dove l'Italia ha mandato tre rappresentanti in altrettanti finali, Inter compresa che si giocherà la Champions con il Manchester City: "Seriamo che sia un punto di partenza affinché il calcio italiano torni ai livelli che gli competono - ha spiegato Zanetti -. Il fatto che tre club siano arrivati nelle tre finali europee è molto importante, ma bisogna mantenere questo trend e dargli continuità. Sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare rispetto alla Premier League e alla Bundesliga ma già il fatto che sia tornata ad alti livelli è un passo fondamentale".

In coda alla chiacchierata, l'ex capitano dei nerazzurri si è espresso anche sul momento storico della Nazionale azzurra, attesa dalle Final Four di Nations League dopo aver guardato il Mondiale dal divano: "Mi auguro che l'Italia trovi la forza di ripartire conoscendo anche la forza del ct Mancini, ci sarà un gruppo di tanti giovani che possono dare molto al futuro della Nazionale. Spero che questa competizione sia un punto per ritrovarsi e per iniziare un nuovo cammino. Non so se l'Italia potrà arrivare in finale perchè affronta una Spagna che è rodata, giocando da molto tempo insieme; dall'altra parte Olanda e Croazia sono squadre molto esperte. Credo che alle fasi finali potranno arrivare la Spagna e l'Olanda".

