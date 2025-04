È venuto a mancare oggi all'età di 88 anni l'argentino Papa Francesco, "uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti", come lo ha definito l'Inter che ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la dipartita di sua Santità. A seguire è arrivato anche il messaggio di cordoglio dell'ex capitano, Javier Zanetti che su Instagram ha scritto: "Grazie per la tua umiltà, semplicità ed essere stato sempre vicino alle persone. Riposa in pace, Papa Francesco" ha scritto il vice-presidente prima di aggiungere un pensiero anche per il popolo argentino.

"Grazie per tutto e per aver rappresentato così bene gli argentini, riposa in pace" è la frase aggiunta in spagnolo per salutare il connazionale.