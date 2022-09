Alla guida della delegazione interista che si è recata a Mersin per una serie di attività dedicate a consolidare la presenza del brand nerazzurro in Turchia, Javier Zanetti ha colto l'occasione per parlare della crescita del calcio locale con i cronisti presenti al Mersin Stadium: "Sii è sviluppato molto di recente, in questo momento è in una situazione migliore rispetto al passato - le parole di Pupi riportate da Sabah.com -. Credo che la nazionale turca farà grandi cose, soprattutto con le nuove leve. Ovviamente, il mio giocatore preferito è Hakan Calhanoglu perché è molto importante per l'Inter".