Piccola parentesi su un anedotto di mercato ormai arcinoto al pubblico durante l'intervista rilasciata da Javier Zanetti a Radio Marca prima della cerimonia dei 'The Best FIFA Football Awards 2022' che si è svolta ieri a Parigi: "È vero che il Real Madrid si interessò a me, mi volevano l'anno dopo l'arrivo di Roberto Carlos. Ma ho sempre deciso di restare legato all'Inter. E' un grande orgoglio quando ti cerca un club così", ha ricordato Pupi.