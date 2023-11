C'è un giocatore della Nazionale argentina su tutti che, secondo Javier Zanetti, ha le credenziali giuste per raccogliere il pesante testimone di Lionel Messi, una volta che l'otto volte Pallone d'Oro deciderà di appendere gli scarpini al chiodo: "Eguagliare Leo sarà difficilissimo per tutti, ma per il futuro penso a Lautaro Martinez - le parole di Pupi a Planetwin365.news -. Stagione dopo stagione ha avuto una crescita importante e ora si sta confermando un leader: lavora per la squadra, segna molto ed è diventato un giocatore completo, tanto che nell'Inter indossa la fascia di capitano.

L'auspicio è che possa proseguire così e che ciò possa avvicinarlo ad ambire un premio così importante".