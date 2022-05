In collegamento con InterTV alla vigilia della finalissima di Coppa Italia, Ivan Zamorano ha parlato di Juve-Inter e non solo. "Siamo lì anche in campionato, ci separano solo due punti dal Milan – dice Bam Bam –. In questi minuti il calciatore vive in maniera intensa. Sa perfettamente che si è vicini a vincere uno scudetto e c'è pure una finale in ballo. Peccato non dipenda solo dall'Inter, però bisogna avere la fede per arrivare dove si merita. Cagliari e Samp sono avversari che devono salvarsi, quindi sicuramente saranno partite dure, ma la squadra è tornata ai suoi livelli, soprattutto a livello mentale, quindi ripeto: bisogna avere fede. Sono due finali e l'intelligenza diventa un fattore determinante".

Pensando alla partita di domani: cosa significa una finale con la Juventus?

"Con la Juve sono partite speciali. Per me è la 'gran partita' del calcio italiano, si sente in una maniera diversa. In più stavolta è una finale, quindi tutto si accentua. I ragazzi devono restare tranquilli, anche perché la Juve non è la solita Juve e l'Inter sta andando alla grande. La squadra merita assolutamente il trofeo".

Si sente che l'interismo è sempre dentro di te.

"Quando si parla di Inter siamo sempre pronti. Noi viviamo in una maniera speciale questo momento. Siamo vicini a due trofei, dobbiamo essere carichi, affrontare tutto con la giusta grinta. Quella volta in Coppa Italia non era la finale, ma ricordo perfettamente il successo a Torino per 3-0 anche con un mio gol. Pistone fu bravissimo a crossare quel pallone".