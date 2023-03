Intervistato dalla radio camerunese RSI, Pierre Wome, ex difensore dell'Inter, ha usato toni molto critici per la gestione della Federcalcio del Camerun da parte di Samuel Eto'o: "Da quando lui e il suo esecutivo sono alla carica, ci sono stati parecchi intoppi. Spero per lui che vada meglio in futuro". Nel mirino c'è in particolare la gestione del caso di André Onana ai Mondiali: "Un fatto molto grave, è stato tutto gestito malissimo visto che ci sono i nostri vecchi compagni nel gruppo. Epassy mi piace, ma Onana è nettamente superiore".