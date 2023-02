Wagner Ribeiro, ex agente dell'ex attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa, oggi idolo incontrastato del Flamengo, intervistato nel corso del podcast Benja Me Mucho ha spiegato quali sono stati i fattori che hanno determinato il clamoroso fiasco italiano di Gabigol: "La colpa è dello spogliatoio. Gli argentini non lo facevano giocare. L' Inter era una squadra argentinizzata. Che opportunità aveva di giocare nell'Inter? Giocava 10 minuti a partita, si può chiamare opportunità? È tornato in Brasile, è andato al Santos, ha fatto bene. È andato al Flamengo, ha fatto bene. Il Flamengo l'ha comprato, ha continuato a fare bene, segnando gol decisivi", ha proseguito.