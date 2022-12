Sono due, secondo Marcel Vulpis, le strade percorribili dall'Inter nel pasticciaccio brutto con DigitalBits, che non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia: "un accordo entro domani (ma il tempo sta scorrendo molto veloce) o una chiusura definitiva del sodalizio", scrive il giornalista specializzato in economia e politica dello sport su Calciomercato.com. "Nel primo caso - prosegue Vulpis - Digitalbits terminerebbe la stagione nel ruolo di main sponsor, optando, successivamente, per la posizione di premium partner (valore stimato 1 milione di euro). Ciò porterebbe al lancio di un nuovo e innovativo asset digitale nerazzurro (com’era previsto, tra l’altro, nel contratto di main sponsorship). Nel secondo caso, il prossimo 4 gennaio, i nerazzurri torneranno in campo a San Siro senza il logo commerciale".