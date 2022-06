Il Volendam neopromosso in Eredivisie potrà contare anche per la prossima stagione su Filip Stankovic: è infatti certo il rinnovo del prestito del giovane portiere, diventato titolare inamovibile nella formazione di Wim Jonk. Rimangono solo alcuni dettagli da definire, ma Stankovic stesso, dopo il primo allenamento di preparazione per la nuova stagione, ha confermato la sua volontà: "Sapevo che sarei tornato qui. In Italia mi hanno chiesto se volevo restare e ho detto di sì".